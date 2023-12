Tifoso di Vizzini lancia grosso petardo durante la gara con Frigintini. Non potrà accedere a gare per un anno

Adottata misura disciplinare contro un tifoso di Vizzini. Il questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, ha preso questa decisione a seguito di un episodio avvenuto durante una partita di calcio in provincia.

L’episodio, che risale al 19 novembre durante l’incontro tra “A.P.D. Frigintini” e “Vizzini Calcio 2015” a Modica, ha visto il lancio di un petardo al termine della partita. Il dispositivo è esploso vicino allo stadio comunale “Vincenzo Barone”, sollevando preoccupazioni per la sicurezza pubblica.

Le forze dell’ordine hanno condotto un’indagine che ha portato all’identificazione del responsabile, un tifoso di 25 anni della squadra ospite proveniente da Vizzini. In risposta a questo episodio, il questore ha emesso una misura di prevenzione, comunemente nota come Daspo.

Il Daspo impone al tifoso un divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi in cui si tengono manifestazioni sportive e calcistiche, incluso luoghi legati alla sosta, al transito o al trasporto di partecipanti o spettatori delle competizioni della squadra “Vizzini Calcio 2015”. Questo divieto sarà in vigore per un anno.

Il tifoso dovrà anche rispondere all’accusa di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. L’inosservanza di questa misura può comportare sanzioni più severe, tra cui la reclusione da 1 a 3 anni e una multa che varia da 10.000 a 40.000 euro. foto di repertorio