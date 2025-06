Ti serve un piccolo prestito? La Regione ti paga fino al 70% degli interessi. Ecco come

In un momento storico in cui il carovita morde i bilanci delle famiglie e le spese essenziali diventano sempre più difficili da sostenere, arriva una misura concreta e immediata dal governo regionale. La Regione Siciliana, attraverso l’Irfis, attiva un contributo straordinario a favore dei cittadini con redditi medio-bassi che nel 2025 hanno contratto un finanziamento per acquistare elettrodomestici, dispositivi medici, piccoli veicoli o ciclomotori.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, lo ha annunciato con un videomessaggio destinato a tutte le famiglie siciliane: «Un aiuto reale per chi affronta spese quotidiane e indispensabili. Un sostegno pensato per chi ha bisogno ora, non domani. È il segno di un impegno istituzionale che mette al centro la dignità delle persone».La misura è chiara, accessibile e interamente digitale. Possono beneficiarne i residenti in Sicilia con un ISEE inferiore ai 30.000 euro. Il contributo – che copre fino al 70% degli interessi sul prestito sottoscritto – oscilla tra i 150 e i 5.000 euro. Ogni cittadino potrà presentare un’unica richiesta entro il 31 dicembre 2025.

Una boccata d’ossigeno per quelle famiglie che si trovano strette tra rincari e necessità, costrette spesso a rinviare acquisti importanti o a fare i conti con tassi d’interesse gravosi. L’intervento della Regione mira a invertire questa rotta, sostenendo il potere d’acquisto e stimolando al tempo stesso l’economia isolana.Per accedere alla misura basta collegarsi al portale dell’Irfis e seguire la procedura online, pensata per essere rapida, sicura e senza ostacoli burocratici.

© Riproduzione riservata