Terribile incidente sulla Caltanissetta-Gela, muore un giovane di Vittoria

Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SS 626 Caltanissetta-Gela, all’altezza di Butera. A perdere la vita un giovane di Vittoria di 28 anni. Lo scontro si è verificato tra la sua auto e un camion.

Ferito in maniera lieve anche l’autista del camion

Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso ma il giovane era già deceduto. Gli operatori del 118 hanno soccorso l’autista del camion che non sarebbe ferito in maniera grave. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale.

Il numero delle vittime dalla strada, dunque, continua a salire. Il vescovo di Ragusa, monsignor La Placa, e il vicariato foraneo di Vittoria hanno organizzato una santa messa in suffragio delle giovani vittime di questa estate. La città di Vittoria ha perso tantissimi giovani in incidenti stradali e in tragedie del mare. L’appuntamento è per venerdì 20 settembre, alle 20,30, nella parrocchia San Domenico Savio di Vittoria.

Foto: Giornale di Sicilia

