Terremoto politico a Palazzo San Domenico a Modica: Voce Libera lascia la maggioranza Monisteri

Il malumore era da tempo nell’aria, ma la scorsa settimana con la richiesta di un rimpasto, le nuvole sembravano essersi allontanate e invece questa mattina, un fulmine si è abbattuto su Palazzo San Domenico.

Dopo settimane di voci e tentativi di ricomposizione, i consiglieri comunali Aurnia, Cascino e Civello del gruppo Voce Libera hanno annunciato ufficialmente il loro passaggio all’opposizione.

«Voce Libera non sostiene più l’amministrazione Monisteri», dichiarano senza giri di parole i tre consiglieri, sancendo di fatto la fine di un equilibrio all’interno della maggioranza di centrodestra che governa Modica. La decisione è maturata a margine dell’incontro tenutosi ieri sera a Palazzo San Domenico, alla presenza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia e Forza Italia, in quello che avrebbe dovuto essere un vertice di chiarimento. Invece, il confronto si è trasformato in una rottura definitiva. E dire che solo una settimana fa, dopo un vertice tra i partiti del centrodestra, sembrava che la crisi fosse rientrata. Si parlava di rimpasto di Giunta e di nuove deleghe per riequilibrare i rapporti interni, ma nelle ultime ore ogni tentativo di mediazione è naufragato.

“Mancanza di dialogo e condivisione”

Nella nota diffusa dal gruppo, i tre consiglieri sottolineano come da mesi avessero manifestato “crescente disagio per le modalità di gestione amministrativa, la mancanza di dialogo e di condivisione da parte della Giunta guidata dal sindaco Maria Monisteri”.

Le richieste di confronto e partecipazione alle scelte strategiche, dicono, “non hanno trovato riscontro, né si è registrata la volontà di mediazione da parte del Sindaco, sicura dei risultati del proprio operato”. In realtà pare che le motivazioni siano ben altre e decisamente meno nobili rispetto la richiesta ed esigenza di dialogo che i consiglieri lamentano.

Cosa succede adesso

Con l’uscita di Voce Libera, la maggioranza Monisteri perde un pezzo importante e dovrà fare i conti con un Consiglio comunale potenzialmente più instabile. Il gruppo ha comunque annunciato di voler svolgere “un ruolo di opposizione costruttiva, attenta al controllo dell’operato dell’Amministrazione e alla difesa degli interessi della comunità”. Aurnia, Cascino e Civello ufficializzeranno il loro passaggio all’opposizione nel corso della prossima seduta del consiglio comunale. A questo punto la maggioranza conta solamente 7 consiglieri. Una cosa è certa: a Palazzo San Domenico, l’autunno politico si preannuncia caldo.

