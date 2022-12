Terremoto: epicentro tra Mazzarrone, Chiaramonte e Acate. In provincia di Ragusa e molti Comuni siciliani avvertito in modo molto forte

La scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 21.26 all'Ingv a 4 chilometri a sud-est di Mazzarrone, nel Catanese. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. L'evento è stato nettamente avvertito in diverse province della Sicilia, in particolare nella zona sud-est dell'isola. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.