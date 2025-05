Terremoto di magnitudo 6.0 in Grecia alle 5.19: scossa avvertita distintamente anche in Sicilia

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito questa mattina la Grecia alle ore 5:19 italiane. Secondo quanto rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evento tellurico ha avuto epicentro nel territorio ellenico, con coordinate geografiche (lat, lon) 35.8559, 25.7854 ad una profondità di 62 km.

La scossa, di forte intensità, è stata percepita in un’ampia fascia del Mediterraneo orientale e, nonostante la notevole distanza, è stata distintamente avvertita anche in alcune zone della Sicilia orientale, in particolare lungo la fascia costiera ionica e nell’area del siracusano e ragusano come dimostrano chiaramente la Mappa del risentimento sismico in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) che mostra la distribuzione degli effetti del terremoto sul territorio come ricostruito dai questionari on line. Numerose segnalazioni sono giunte anche da Catania, Ragusa e Messina, dove alcuni residenti hanno riferito di essere stati svegliati da un lieve tremolio.

La durata del terremoto è stata di alcuni secondi abbastanza per generare preoccupazione tra la popolazione, pur senza causare danni o disagi evidenti. Al momento non si registrano feriti né segnalazioni critiche da parte delle autorità greche, ma i controlli sono tuttora in corso nelle aree prossime all’epicentro.

La protezione civile siciliana ha riferito che non vi sono criticità nel territorio regionale, ma invita i cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali. Gli esperti ricordano che, a causa della particolare conformazione geologica del Mediterraneo, eventi sismici di questa portata possono essere percepiti anche a centinaia di chilometri di distanza, come accaduto questa mattina. Prosegue intanto il monitoraggio costante da parte degli enti preposti. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti eventualemnte nel corso della giornata.

