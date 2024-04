Termovalorizzatori: individuate le aree dove saranno costruiti, a Palermo e a Catania

La realizzazione dei due termovalorizzatori in Sicilia ha compiuto un nuovo passo avanti con l’individuazione delle aree a Palermo e Catania dove potranno essere costruiti gli impianti.

IL SITO A PALERMO

Nel primo incontro, tenutosi nei giorni scorsi, il capo di gabinetto della Presidenza della Regione, Salvatore Sammartano, ha incontrato l’assessore alle Politiche ambientali del Comune di Palermo, Pietro Alongi, il capo di gabinetto del sindaco, Sergio Pollicita, e il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, che hanno concordato sull’area presso il sito di Bellolampo.

IL SITO A CATANIA

Oggi, invece, a Palazzo d’Orleans, si è svolto un vertice presieduto dall’assessore all’Energia, Roberto Di Mauro, con il vice sindaco di Catania, Paolo La Greca, l’assessore comunale all’Ambiente, Salvo Tomarchio, e altri rappresentanti istituzionali. L’area individuata, di proprietà dell’Esa e situata all’interno del Polo industriale, è stata considerata idonea da tutti i partecipanti.

Il presidente Schifani ha sottolineato l’importanza di questi incontri come passo fondamentale per procedere all’affidamento delle analisi tecnico-economiche necessarie per la progettazione esecutiva e la costruzione degli impianti.

