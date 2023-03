Teresa Mannino incontra gli studenti del “Quintino Cataudella” di Scicli

“Dove stiamo andando”. è il tema dell’incontro che l’attrice palermitana Teresa Mannino avrà con gli studenti delle terze classi del “Quintino Cataudella” e della quinta A del liceo classico nella giornata di oggi a Scicli. L’iniziativa, nel quadro delle iniziative di ampliamento formativo dell’Istituto superiore sciclitano, si terrà oggi dalle 12 alle 13 nell’auditorium della sede centrale di viale dei Fiori al villaggio Jungi. A coordinare l’incontro la professoressa Nativo. Non si esclude che possa fare una passeggiata nei luoghi del Commissario Montalbano, nel centro storico della città. C’è grande attesa.

La presenza a Scicli è un fuori programma con l’attrice impegnata in due spettacoli a Ragusa, al teatro Duemila con “Il giaguaro mi guarda storto”

Spettacoli hanno fatto registrare il sold out e che già ieri sera è stato apprezzatissimo dal pubblico e lo stesso sarà per questa sera, nella replica attesa dal pubblico ibleo. “Ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi – presenta così lo spettacolo la stessa Mannino – il primo desiderio è quello di ritrovarvi, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatoreseduto in platea dalla prima all’ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale”.