Tentato omicidio a Vittoria: lo colpì con 11 coltellate. Condannato a 8 anni e 4 mesi

Aveva colpito la vittima con 11 coltellate, ferendola tra l’altro all’addome, al tronco, emitorace, e ad una gamba. Era accaduto al culmine probabilmente di una lite avvenuta l’1 dicembre dello scorso anno in via Cavour, vicino ad una scuola, nei pressi di una casa di riposo. Il tutto ripreso dalle telecamere che cristallizzavano la scena ed una ricostruzione precisa dei carabinieri del Norm che intervennero sul posto avviando immediatamente l’attività di indagine.

La vittima

La vittima è un 29 enne originario del Siracusano; era arrivato in ospedale in codice rosso e aveva subìto un intervento di emergenza, finendo per un periodo in Rianimazione. Oggi il gip presso il Tribunale di Ragusa ha condannato con rito abbreviato Marco Caschetto 26enne di Vittoria, con precedenti specifici e per rapina: 8 anni e 4 mesi per tentato omicidio.

Il pubblico ministero, Martina Dall’Amico aveva chiesto la condanna a 9 anni di carcere; il difensore dell’imputato, aveva richiesto si procedesse derubricando il reato da tentato omicidio a lesioni aggravate dall’uso del coltello. Al termine della camera di consiglio, il gip Ivano Infarinato, ha condannato Caschetto (che ha precedenti specifici e per rapina), a 8 anni e 4 mesi, oltre al pagamento delle spese di mantenimento in carcere e al pagamento delle spese processuali e al risarcimento danni in favore della vittima – che si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Massimo Garofalo – a cui dovrà comunque versare una provvisionale di 15.000 euro in attesa della definizione del danno in sede civile.

