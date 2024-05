Tentata estorsione, rapina e botte: due condanne a Ragusa

Era accaduto il 27 dicembre del 2022; secondo la ricostruzione dell’accusa – le indagini coordinate dalla Procura erano state svolte dalla polizia – avevano rapinato un giovane sottraendogli un telefonino. Lo avevano malmenato, causandogli ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Poi lo avrebbero ‘scortato’ fino a casa, seguendo la sua macchina con un motorino e avrebbero minacciato di tenere auto e telefono se non avessero ottenuto 380 euro, frutto di un debito di droga che la vittima avrebbe maturato con Faraci.

La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 11 anni e 3 mesi per il 32enne Maurizio Faraci e a 10 anni, 11 mesi e 10 giorni per il 26enne Elvis Maloku e l’assoluzione per il terzo imputato. Oggi le arringhe dei difensori di Faraci, l’avvocato Alessandro Agnello, di Maloku, l’avvocato Fabrizio Cavallo e, per il terzo soggetto, dell’avvocata Simona Cultrera. Tutti i difensori hanno chiesto l’assoluzione dei loro assistiti ponendo l’accento sulle contraddizioni testimoniali che a loro detta sarebbero emerse nel corso del dibattimento.

La sentenza

Il Tribunale collegiale di Ragusa ha pressocché dimezzato le richieste della pubblica accusa, condannando, in primo grado per rapina e tentata estorsione, Faraci a 6 anni e 6 mesi anche per cessione di sostanze stupefacenti e ad una ammenda per il porto ingiustificato di uno sfollagente e Maloku a 6 anni e 4 mesi anche per lesioni personali. Assolto il terzo imputato. Entro trenta giorni il deposito delle motivazioni, in attesa del quale i legali hanno preannunciato di valutare il ricorso in appello

