Tenta la rapina, bloccato dal gioielliere

Tentata rapina a mano armata a Comiso. Un uomo, poco dopo le 17, è entrato in una gioielleria del centro storico di Comiso. Con una pistola in mano ha intimato al gioielliere che si trovava in quel momento dentro il negozio di consegnare i gioielli.

L’uomo, però, non si è fatto intimidire e ha reagito, riuscendo a bloccare il rapinatore. È riuscito a bloccare le porte e a immobilizzare il rapinatore. L’arma – si è poi appurato – era una pistola giocattolo.

L’intervento della Polizia di Stato e della Polizia municipale

Sono state allertate le forze dell’ordine e sono intervenuti la Polizia di Stato e la Polizia municipale. L’uomo è stato prelevato e condotto in commissariato. Per lui, data la flagranza, potrebbe scattare immediatamente un provvedimento restrittivo.

Il rapinatore è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Dovrebbe avere un’età di circa quarant’anni, vive a Comiso e ha alcuni precedenti specifici, anche risalenti ad alcuni anni fa.

Una delle gioiellerie più antiche della città

L’episodio ha destato particolare clamore in città. La gioielleria, che si trova nel cuore del centro storico, è molto conosciuta anche perché è una delle più antiche di Comiso. La strada su cui si trova è stata bloccata per un po’, in serata è stata riaperta al traffico viario.

ricerca foto di Franco Assenza