Tenta di entrare in casa armato e minaccia una famiglia: arrestato uno straniero a Vittoria

E’ entrato in una casa armato di coltelli e lame e ha minacciato una famiglia che vi risiedeva per tentare di rapinarla. E’ successo a Vittoria. La polizia ha arrestato uno straniero di 30 anni accusato di tentata rapina aggravata.

L’INTERVENTO



Le forze dell’ordine sono intervenute in seguito ad una segnalazione. La vittima ha riferito che mentre cenava con la propria famiglia, ha sentito dei rumori provenienti dall’esterno e ha notato un individuo straniero che cercava di forzare il portone d’ingresso con violenza, minacciando di morte la famiglia se non avessero consegnato loro il denaro presente in casa.

L’intervento tempestivo della polizia ha messo in fuga l’uomo. Le pattuglie sono riuscite a rintracciarlo e a bloccarlo.

L’uomo è stato trovato con le lame ancora in mano e, risultando irregolare sul territorio nazionale, è stato condotto al carcere di Ragusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

