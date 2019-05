Temperature in calo e tempo instabile per i prossimi giorni sulla Sicilia - Ragusa Oggi

Temperature in calo e tempo instabile per i prossimi giorni sulla Sicilia

Condividi su:

Nonostante la circolazione fredda venutasi a creare sull’Italia, l’alta pressione è riuscita, anche se a stento, a garantire una certa stabilità sulla nostra isola per la giornata del 1 maggio offrendo tempo parzialmente soleggiato anche se caratterizzato da una costante ventilazione dai quadranti settentrionali.

ANALISI

Tale circolazione si sta in queste spostando verso est e non farà altro che agevolare la discesa di masse d’aria più fredde fin sull’Italia arrecando un generale calo delle temperature e una progressiva instabilizzazione del tempo grazie alla genesi di un cut-off depressionario nella giornata di domenica proprio sul nostro settentrione.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND

Venerdì 3 maggio: richiamo mite prefrontale in azione sulla Sicilia. Il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della Sicilia con schiarite in serata a partire dai settori meridionali. Dal pomeriggio saranno possibili piogge a carattere sparso fra il debole e il moderato che risulteranno più probabili sul settore sud-occidentale e centro-settentrionale. Le temperature saranno in temporaneo lieve aumento mentre i venti soffieranno moderati di scirocco specie sul settore centro-occidentale e fascia tirrenica dove risulteranno localmente forti. Mari: poco mosso il Tirreno, mossi i restanti bacini.

Sabato 4 maggio: cielo molto nuvoloso e tempo instabile ovunque con piogge sparse che, nel pomeriggio, potranno assumere carattere di rovescio o temporale specie fra area etnea, Iblei e basso nisseno. Migliora in serata con residua variabilità sul settore tirrenico, specie del messinese. Le temperature saranno in lieve e costante calo mentre i venti soffieranno deboli o moderati di direzione variabile tendenti a maestrale e ad intensificare sul Canale di Sicilia. Per quanto riguarda imari il Tirreno risulterà poco mosso, molto mossi i restanti bacini.

Domenica 5 maggio: avremo condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso con nubi man mano più insistenti sulla fascia tirrenica dove non escludiamo deboli ed isolati fenomeni. Le temperature saranno in generale diminuzione specie fra il pomeriggio e la sera, mentre i venti soffieranno forti di maestrale e ponente. Infine i mari che risulteranno generalmente molto mossi col Tirreno che diverrà agitato in serata.

Articolo di: Stefano Albanese



©centrometeosicilia.it

Seguiteci su: https://www.facebook.com/centrometeosiciliano/

Canale Telegram: https://t.me/centrometeosicilia