Teatro Garibaldi Modica: Emma Dante apre la stagione 2025-2026 con “Extra moenia”

La stagione di prosa 2025-2026 del Teatro Garibaldi di Modica si inaugura con un evento di grande rilievo artistico: sabato 18 ottobre alle 21.00 e domenica 19 ottobre alle 18.30 va in scena “Extra moenia”, l’opera intensa e innovativa della regista palermitana Emma Dante, una delle voci più autorevoli del teatro contemporaneo italiano.

Uno spettacolo che va “fuori dalle mura”

Il titolo dello spettacolo, “Extra moenia”, significa letteralmente “fuori dalle mura della città” e rappresenta uno spazio simbolico oltre le convenzioni sociali e i ruoli imposti. Lo spettacolo racconta una giornata qualunque di una comunità che affronta il mondo, intrecciando i percorsi di personaggi diversi: innamorati, una famiglia di testimoni di Geova, due calciatori e un ex soldato nostalgico della guerra.

Dalla strada alla piazza, dal bar al mare, fino a un naufragio collettivo, lo spettacolo esplora incontri, scontri, lavoro, frustrazioni, vittorie e fallimenti, con una narrazione che fonde teatro gestuale, danza e movimento come strumenti di liberazione. Emma Dante definisce l’opera una “ballata allegorica delle atrocità”.

Cast e produzione

La compagnia corale comprende Verdy Antsiou, Alis Bianca, Roberto Burgio, Italia Carroccio, Adriano Di Carlo, Angelica Di Pace, Silvia Giuffrè, Gabriele Greco, Francesca Laviosa, David Leone, Giuditta Perriera, Ivano Picciallo, Leonarda Saffi e Daniele Savarino. La produzione è a cura del Teatro Biondo di Palermo.

Le parole della Fondazione

“Iniziare la stagione con Emma Dante significa offrire al nostro pubblico un teatro autentico e coraggioso – dichiarano il presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – ‘Extra moenia’ racconta la vita reale e invita a guardarsi dentro e intorno, confermando il Teatro Garibaldi come spazio culturale vivo e innovativo per Modica e il territorio.”

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Garibaldi e online su CiaoTickets

ph © rosellina garbo ph © rosellina garbo ph © rosellina garbo

© Riproduzione riservata