Teatro Garibaldi Modica: al via la stagione di prosa 2025-2026 con dieci grandi spettacoli

Dopo un’estate ricca di eventi tra Modica e Marina di Modica, il Teatro Garibaldi riapre le sue porte con la nuova stagione di prosa 2025-2026, confermandosi punto di riferimento culturale per tutto il territorio ibleo.

Da ottobre a maggio il cartellone propone dieci spettacoli, ciascuno in doppia replica, con grandi interpreti del teatro italiano, da Emma Dante a Stefano Massini, passando per Pirandello, Molière ed Eduardo De Filippo.

Un cartellone di qualità

“Anche quest’anno presentiamo una programmazione di altissimo livello – dichiarano Maria Monisteri, Giorgio Rizza e Tonino Cannata della Fondazione Teatro Garibaldi – il teatro è un luogo di emozione e confronto e siamo pronti ad accogliere il nostro pubblico”.

La stagione si apre il 18 e 19 ottobre con Extra moenia di Emma Dante. Seguiranno:

Il vedovo con Massimo Ghini e Galatea Ranzi (2-3 dicembre)

Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese con un cast stellare (16-17 dicembre)

Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo (23-24 gennaio)

L’Avaro di Molière con Enrico Guarneri (7-8 febbraio)

Minchia signor Tenente di Antonio Grosso (14-15 febbraio)

Il piacere dell’onestà di Pirandello con Pippo Pattavina (7-8 marzo)

Moby Dick con Moni Ovadia (14-15 marzo)

Gente di facili costumi con Flavio Insinna e Giulia Fiume (12-13 maggio)

La ricerca della felicità di e con Stefano Massini (23-24 maggio).

Abbonamenti e biglietti

Gli abbonamenti sono già disponibili: Platea e palchi centrali: €225. Palchi laterali: €185. Loggione: €145

I nuovi abbonamenti partono dal 26 settembre, mentre i biglietti singoli saranno acquistabili dall’8 ottobre (da €17 a €27 più prevendita).

Info e aggiornamenti su www.fondazioneteatrogaribaldi.it

