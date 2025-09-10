Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Teatro Garibaldi Modica: al via la stagione di prosa 2025-2026 con dieci grandi spettacoli
10 Set 2025 16:53
Dopo un’estate ricca di eventi tra Modica e Marina di Modica, il Teatro Garibaldi riapre le sue porte con la nuova stagione di prosa 2025-2026, confermandosi punto di riferimento culturale per tutto il territorio ibleo.
Da ottobre a maggio il cartellone propone dieci spettacoli, ciascuno in doppia replica, con grandi interpreti del teatro italiano, da Emma Dante a Stefano Massini, passando per Pirandello, Molière ed Eduardo De Filippo.
Un cartellone di qualità
“Anche quest’anno presentiamo una programmazione di altissimo livello – dichiarano Maria Monisteri, Giorgio Rizza e Tonino Cannata della Fondazione Teatro Garibaldi – il teatro è un luogo di emozione e confronto e siamo pronti ad accogliere il nostro pubblico”.
La stagione si apre il 18 e 19 ottobre con Extra moenia di Emma Dante. Seguiranno:
Il vedovo con Massimo Ghini e Galatea Ranzi (2-3 dicembre)
Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese con un cast stellare (16-17 dicembre)
Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo (23-24 gennaio)
L’Avaro di Molière con Enrico Guarneri (7-8 febbraio)
Minchia signor Tenente di Antonio Grosso (14-15 febbraio)
Il piacere dell’onestà di Pirandello con Pippo Pattavina (7-8 marzo)
Moby Dick con Moni Ovadia (14-15 marzo)
Gente di facili costumi con Flavio Insinna e Giulia Fiume (12-13 maggio)
La ricerca della felicità di e con Stefano Massini (23-24 maggio).
Abbonamenti e biglietti
Gli abbonamenti sono già disponibili: Platea e palchi centrali: €225. Palchi laterali: €185. Loggione: €145
I nuovi abbonamenti partono dal 26 settembre, mentre i biglietti singoli saranno acquistabili dall’8 ottobre (da €17 a €27 più prevendita).
Info e aggiornamenti su www.fondazioneteatrogaribaldi.it
