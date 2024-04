Tavole botaniche acquerellate: Paola Stella espone al Centro studi Rossitto di Ragusa

Martedì 9 aprile 2024, alle ore 18.00, presso il Centro Studi “Feliciano Rossitto” in Via Ettore Majorana, 5 a Ragusa, si terrà un’emozionante esposizione curata da Paola Stella, che presenterà al grande pubblico la sua preziosa collezione di tavole botaniche acquerellate.

Le tavole botaniche sono delle illustrazioni realizzate con la tecnica dell’acquerello che rappresentano in modo dettagliato forma, colore e caratteristiche delle varie specie vegetali. Queste opere non solo sono un piacere per gli occhi, ma spesso accompagnano descrizioni botaniche in libri, riviste e altre pubblicazioni, contribuendo alla comprensione dell’anatomia delle piante.

Paola Stella è un’artista che si distingue per la sua capacità di catturare la bellezza delle piante e dei fiori con dettagli accurati e colori vivaci nelle sue opere. La sua esposizione sarà un’opportunità unica per immergersi nella meraviglia del mondo vegetale attraverso l’arte dell’acquerello.

La presentazione dell’evento e le esibizioni musicali saranno curate da Gino Carbonaro, noto scrittore e fisarmonicista, che contribuirà a creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente per tutti i presenti.

