Tariffe ridotte per i matrimoni civili e le unioni civili. Stesse location ma a prezzi dimezzati a Modica

La giunta Monisteri rivede il tariffario per l’utilizzo delle location per matrimoni ed unioni civili che l’ex commissario Domenica Ficano, nel mese di febbraio scorso, aveva modulato con un proprio provvedimento. Le nuove linee guida per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili in siti comunali e privati confermano le stesse location ma rivedono le tariffe del rimborso forfettario dei costi.

Rideterminata in 250 euro la tariffa rispetto alla previsione doppia di 500 euro fissata dalle precedenti linee guida dello scorso mese di febbraio.

Mantenuto invariato solo il prezzo per l’uso del Teatro Garibaldi. Qui, però, c’è una novità: la somma verrà versata interamente alla Fondazione Teatro Garibaldi che, gestendo la struttura, sostiene direttamente i costi ed assicura i servizi aggiuntivi per le celebrazioni. La Fondazione tratterrà nelle sue casse la somma di 350 euro riversando al Comune di Modica la quota di 150 euro. La richiesta per questa modifica era stata presentata dalla Fondazione Teatro Garibaldi lo scorso 6 luglio con la motivazione che la stessa sostiene direttamente i costi ed assicura, con oneri a proprio carico, i servizi aggiuntivi.

Confermate le location in tutto il territorio comunale.

Si possono tenere i matrimoni civili e le unioni civili nella Stanza del sindaco, nell’aula consiliare, nell’atrio comunale di palazzo San Domenico, nella Sala Triberio del palazzo della Cultura, al Teatro Garibaldi, a Villa Gisana, nella struttura Valata Minusa, in quella di Torre Palazzelle, nella chiesa e nel chiostro di Santa Maria del Gesù, presso Stacci resort, a Villa Teresa, a Santa Rosalia, alla Torre Don Virgilio, All’Oasi dei Re, presso Il Valentino, la Corte dei Semplici, l’Auditorium Pietro Floridia e presso Staci Rural Resort. Eventuali altri luoghi potranno essere individuati con ulteriori deliberazioni di giunta.