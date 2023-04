TARI invariata per gli utenti del Comune di Modica. Ora la delibera passa al Consiglio

Prima di lasciare l’incarico che và a scadere a conclusione dell’appuntamento elettorale del 28 e 29 maggio prossimi o del turno di ballottaggio di giugno, la commissaria straordinaria del Comune di Modica, Domenica Ficano, sta definendo tutte le incombenze amministrative comprese quelle relative agli oneri finanziari spettanti ai cittadini. L’atto deliberativo approvato dalla dottoressa Ficano riguarda la tassazione dei tributi. Il passaggio successivo è l’esame del Consiglio comunale dopo che la commissaria ha esitato l’atto di sua competenza con “la clausola della esecuzione immediata al fine di procedere, con la tempestività che il caso richiede, alla disciplina del tributo ed alla corretta applicazione in tempo utile per le scadenze fissate per legge.

La definizione delle tariffe Tari 2023 trova corrispondenza nel piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti 2022-2025.

Nell’approntare ed esitare l’atto è stato tenuto conto che l’ammontare del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, di protezione e di tutela dell’ambiente, quale addizionale provinciale TEFA, è pari al 5 per cento della TARI e che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti per l’anno 2023 trova integrale copertura nelle tariffe. Definite anche le scadenze di pagamento rateale: la prima rata và in scadenza il 31 maggio, la seconda rata il 31 agosto e la terza rata il 30 novembre.