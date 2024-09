TARI a Modica: si prevede un aumento tra l’8 e l’11%

Si prospetta un periodo difficile per i cittadini di Modica a causa degli aumenti della TARI 2024. A denunciare la situazione, Vito D’Antona di Sinistra Italiana. Le bollette in arrivo presentano un incremento medio annuale per ciascun utente che varia tra l’8% e l’11% rispetto all’anno precedente, con un aumento della quota fissa del 47%. L’entrata complessiva prevista per il 2024 è di circa 13,7 milioni di euro, con un incremento di oltre 1,8 milioni rispetto al 2023. Per il 2025, il gettito stimato supera i 14,3 milioni di euro.

Un aumento che arriva in un momento difficile

Questo aumento arriva in un momento di difficoltà economiche, aggravando ulteriormente il peso fiscale su famiglie e imprese. Ciò appare particolarmente sorprendente se si considera che la percentuale di raccolta differenziata è aumentata, il che generalmente dovrebbe portare a una riduzione dei costi del servizio.

Sinistra Italiana chiede all’amministrazione comunale di rivedere i costi complessivi del servizio per alleggerire il carico fiscale sui cittadini, soprattutto in un periodo in cui molte fasce della popolazione necessitano di interventi sociali mirati.

