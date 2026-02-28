Targa alla carriera per l’architetto Giuseppe Miccichè

L’Ordine degli Architetti della provincia di Ragusa ha reso omaggio all’architetto Giuseppe Miccichè, figura storica della categoria e punto di riferimento culturale per l’intero territorio, con la consegna di una targa di riconoscimento alla carriera. La cerimonia si è svolta a Santa Croce Camerina, all’interno del Museo del Fumetto, spazio culturale unico nel suo genere che Miccichè ha ideato, costruito e curato con passione nel corso di decenni.

Il riconoscimento celebra non solo una lunga attività professionale condotta con rigore e dedizione, ma anche la capacità dell’architetto di trasformare una passione personale in un patrimonio collettivo. Il Museo del Fumetto, frutto di anni di ricerca e studio, rappresenta oggi un luogo imprescindibile per chi desidera esplorare la storia della narrazione visiva attraverso tavole originali, albi rari e materiali che raccontano epoche, linguaggi e immaginari differenti. Visitare la collezione significa immergersi in un universo culturale che Miccichè ha saputo custodire e valorizzare con una costanza rara.

Durante la consegna della targa, il presidente dell’Ordine, Vincenzo Pitruzzello, ha sottolineato il valore del contributo offerto da Miccichè alla comunità professionale e culturale ragusana.

«L’architetto Miccichè è un esempio di impegno costante e determinato», ha dichiarato. «La sua attività professionale, unita alla straordinaria dedizione con cui ha costruito e arricchito il Museo del Fumetto, testimonia quanto la nostra disciplina possa dialogare con la cultura, la memoria e la creatività. Il suo lavoro rappresenta un modello per i colleghi e un patrimonio per l’intero territorio».

