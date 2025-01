“Tanto vale divertirsi” al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla uno spettacolo per riflettere sulla Shoah

Il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla ospiterà un appuntamento imperdibile della stagione teatrale: “Tanto vale divertirsi”, uno spettacolo che utilizza il linguaggio della commedia per esplorare le sfaccettature più profonde della tragedia. In scena sabato 11 gennaio alle ore 20:30 e domenica 12 gennaio alle ore 18:30, la rappresentazione è ideata, diretta e interpretata dalla Compagnia UNO & Trio, composta da Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci.

Un tributo alla comicità del ‘900

Lo spettacolo rende omaggio al mondo del vaudeville, dell’avanspettacolo e del cabaret, intrecciando il teatro comico futurista e l’umorismo yiddish con musica e canto dal vivo. La performance trae ispirazione da eventi realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale nel campo di transito di Westerbork, dove attori ebrei furono costretti a intrattenere i carcerieri in cambio di una fragile immunità.

Tra risate e riflessioni profonde

L’opera si sviluppa come una rivisitazione comica dell’“Amleto” shakespeariano, trasformandolo in una celebrazione dell’arte e della resilienza umana. “Tanto vale divertirsi” esplora il potere dell’umorismo come strumento di sopravvivenza e memoria, offrendo agli spettatori un’esperienza che alterna ilarità e commozione.

Le note di regia sottolineano: “L’opera racconta il dramma della Shoah da una prospettiva inusuale, mostrando come, anche nei contesti più tragici, l’arte e la risata abbiano trovato il loro spazio per sopravvivere e dare speranza.”

Adatto a tutti, inclusi gli studenti

Lo spettacolo, con drammaturgia di Damiano Nirchio e arrangiamenti di Isabella Minafra e Vito Liturri, è pensato anche per un pubblico giovane, risultando particolarmente adatto agli studenti delle scuole secondarie e di terza media.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su

www.teatrodonnafugata.it

© Riproduzione riservata