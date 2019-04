Tanti fedeli a Vittoria per la festa di San Francesco Di Paola. Processione con il simulacro. FOTO GALLERY - Ragusa Oggi

Tanti fedeli a Vittoria per la festa di San Francesco Di Paola. Processione con il simulacro. FOTO GALLERY

VITTORIA – Una processione partecipata. Per onorare il patrono della Sicilia e della gente di mare nel quinto centenario della canonizzazione. In molti i fedeli che ieri hanno voluto onorare San Francesco di Paola la cui festa, che aveva preso il via martedì scorso con la celebrazione della solennità liturgica da parte del vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, si è conclusa proprio domenica sera. Il corteo processionale si è snodato per le principali vie del territorio parrocchiale con il simulacro e la reliquia del santo.

Era stato padre Giovanni Tolaro, prima della processione, a presiedere la celebrazione eucaristica, concelebrata dal parroco, don Salvatore Mallemi, e animata dall’associazione marinai in congedo e dalle associazioni di volontariato mentre i canti sono stati guidati dal “Coro dei minimi”. La reliquia di San Francesco di Paola, un pezzo di osso, è stata venerata dai fedeli, durante la processione. Quest’ultima si è snodata per le seguenti vie: piazza Indipendenza, via Como, Duca D’Aosta, Mentana, Fratelli Bandiera, Curtatone, Cacciatori del Tevere, Piazza Indipendenza e rientro in chiesa. Il parroco, don Mallemi, ha colto l’occasione per ricordare ai numerosi fedeli intervenuti che la Sacra Penitenzieria Apostolica, con decreto del 13 febbraio scorso, ha concesso l’Indulgenza plenaria da lucrarsi dal giorno 27 marzo 2019 fino al 4 maggio 2020, alle consuete condizioni, a tutti i fedeli realmente pentiti e sospinti dalla carità, che potranno applicarla anche a suffragio delle anime del Purgatorio, a condizione che visitino qualsiasi chiesa raccomandata dai Padri dell’ordine dei minimi o qualunque altro luogo ove sia venerato San Francesco di Paola.