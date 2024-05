La scalata di Scicli Albergo Diffuso. Il riconoscimento Travelers Choice Award arrivato da TripAdvisor per il 2024

Nato in sordina è riuscito negli ultimi dieci anni a scrivere una delle più importanti pagine della storia del turismo nella penisola e nel mondo. Il progetto Scicli Albergo Diffuso è stato insignito del titolo Travelers Choice Award riconosciuto da TripAdvisor per il 2024 e che lo pone fra il primo dieci per cento delle strutture ricettive mondiale di questa tipoligia. Un premio a livello mondiale che riconosce la bontà di una forma di turismo dislocata nel cuore della città di Scicli, nel suo centro storico nel raggio di 300 metri dal salotto Unesco di via Francesco Mormino Penna, con una offerta ricettiva fra residenze nobiliari e dell’alta borghesia locale.

“È con grande gioia che condivido una notizia straordinaria” sono le parole di Ezio Occhipinti ideatore del progetto ricettivo.

“Il prestigioso Travelers Choice Award arriva da TripAdvisor ed è grazie all’impegno costante del team di Albergo Diffuso Scicli se ciò è stato possibile – commenta Ezio Occhipinti – un team che ne è veramente il cuore e l’anima e non potrei chiederne uno migliore.

Continuiamo a ispirarci l’un l’altro, a crescere e a celebrare ogni successo, grande e piccolo, che raggiungiamo insieme”.

