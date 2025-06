Swing, jazz e tanto altro: Ragusa riscopre il suo cuore con “Festacrante in centro”

Ragusa si trasforma in una vera e propria festa a cielo aperto: torna “Festacrante in centro”, la rassegna musicale che anima il cuore pulsante della città con energia, note e tanta voglia di stare insieme.

Per tutto giugno, il Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti”, con il sostegno del Comune, porta in piazza e nelle vie principali concerti capaci di unire generazioni e stili diversi, restituendo vita e colore alle strade del centro storico.

Si parte venerdì 20 giugno alle 21 con la Strike Band in Piazza Poste, che farà rivivere l’epoca d’oro dello swing e del rock’n’roll con un mix di classici italiani e americani: un invito irresistibile a ballare sotto le stelle. Il 25 giugno, l’atmosfera si fa più intima e raffinata con il jazz degli Organ Docet, in via San Sebastiano, che incanterà il pubblico con le calde sonorità dell’organo Hammond, la chitarra elegante e la batteria vibrante.

© Riproduzione riservata