SuperEnalotto: il Jackpot supera i 160 milioni di euro, è più alto al mondo e il quarto più alto nella storia del gioco

SuperEnalotto ha sempre fatto sognare gli italiani con il suo Jackpot milionario: 90 numeri e una sestina per sognare.

A distanza di 9 mesi esatti dall’ultimo 6 e dopo oltre vent’anni di grandi Jackpot e miliardi di euro in vincite distribuiti in tutto il Paese, SuperEnalotto ha raggiunto, per l’estrazione di martedì 22 febbraio, un montepremi da capogiro, il quarto più alto nella storia del gioco. L’estrazione metterà in palio 160,1 milioni di euro, ad oggi il Jackpot più alto al mondo – riporta l’Agenzia Agimeg.

Chi ha vinto i grandi Jackpot in passato ha investito solo pochi euro per un grande sogno. Infatti:

il Jackpot record da oltre 209 milioni di euro vinto il 13 agosto 2019 a Lodi, ossia la vincita più alta mai assegnata nella storia di SuperEnalotto, infatti, è stato centrato grazie ad una giocata di soli 2 euro;

anche l’ultimo Jackpot, del valore di oltre 156 milioni di euro, assegnato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), è stato centrato con una schedina da 2 euro.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi (LO) 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia (VV) 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (FM) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (MS) 139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma (PR) e Pistoia (PT) 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta (CL) 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania (CT) 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 - Catania (CT) 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 - Mestrino (PD)

