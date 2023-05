Superare la carenza di personale: concorso per 120 posti di infermiere all’Asp di Ragusa

L’atto deliberativo, a firma del Commissario straordinario Fabrizio Russo e pubblicato all’albo pretorio dell’Asp 7 di Ragusa, è il primo passo per l’avvio delle procedure di assunzione di 120 infermieri nell’organico dell’azienda sanitaria iblea. Con la deliberazione n. 1014 dello scorso 28 aprile è stato indetto, infatti, il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 120 di infermiere applicando la procedura concorsuale esterna prevista dal D.P.R. 27.03.2001 n. 220 il quale altro non è che il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale. Con la stessa deliberazione viene approvato anche il bando del concorso che verrà pubblicato per intero sulla GURS e per estratto sulla GURI. E si dà atto, sempre con lo stesso provvedimento del Commissario Russo, che sarà riconosciuto un punteggio premiale nella valutazione curriculare pari a 0,3 per mese sino ad un massimo di 7 punti al personale che abbia maturato 6 mesi di servizio durante il periodo dell’emergenza Covid.

Ancora “ossigeno” per l’organico del personale infermieristico dell’Asp iblea.

E’ recente la stabilizzazione di 131 infermieri, da parte della direzione strategica dell’azienda sanitaria, con due procedure indette a dicembre dello scorso anno. Il concorso per l’assunzione di nuovi 120 infermieri è un altro provvedimento positivo per la direzione strategica che sta lavorando per fronteggiare emergenze e garantire servizi adeguati all’utenza pubblica. La carenza di personale, lamentata periodicamente dalle organizzazioni sindacali, comincia a trovare vie di uscita utilizzando tutti i mezzi previsti dalla legge. L’azienda nell’ambito dell’applicazione dei nuovi percorsi dovrà tenere conto della necessità di reperire personale allorquando verranno aperti gli ospedali di comunità istituiti dall’Assesorato regionale alla Sanità in tutta l’isola.