Sulle terrazze di Raro, il jazz prende il volo: Cusmano e Toscano in concerto il 10 luglio

Un altro imperdibile giovedì di musica, emozione e bellezza: il Raro Jazz Festival torna il 10 luglio con un evento che promette di incantare. Sul palco a cielo aperto delle terrazze di Raro, nel cuore di Modica, protagonisti saranno Claudio Cusmano e Nello Toscano, due fuoriclasse del jazz siciliano e nazionale che daranno vita a un concerto intimo, raffinato e profondamente evocativo.

Il live – solo su prenotazione e abbinato alla cena, con inizio alle ore 21.45 – segna il ritorno sul palco del duo dopo il successo del disco Two in Fly (Philology, 1997), capolavoro di eleganza e coerenza stilistica. Tra standard immortali e composizioni originali, Cusmano e Toscano porteranno il pubblico in un viaggio sonoro fatto di ascolto reciproco, improvvisazione poetica e dialoghi strumentali profondi.

La chitarra di Cusmano, capace di emozionare con fraseggi lirici e una sensibilità fuori dal comune, si intreccia alla perfezione con il contrabbasso caldo e avvolgente di Toscano, in una narrazione musicale fatta di sfumature e silenzi che parlano. È il jazz nella sua essenza più pura: linguaggio di relazione, mai esibizione sterile.

Entrambi musicisti di grande esperienza e profilo internazionale, Cusmano e Toscano hanno alle spalle una carriera ricca di collaborazioni illustri: da Paolo Fresu a Dee Dee Bridgewater, passando per Ute Lemper, Stefano Di Battista, Dave Holland e George Russell. Ma è nell’intimità del duo che trovano una dimensione unica, fatta di complicità sonora e libertà espressiva.

Il concerto si inserisce nel cartellone “Scenari OFF” e conferma il Raro Jazz Festival, curato da Chiara Provvidenza e dalla direzione artistica di Luce Iblea, come una delle rassegne più originali e coinvolgenti dell’estate iblea. Un progetto che fonde musica, fotografia e letteratura per regalare serate immersive tra suono, immagine e parola, e riscoprire Modica sotto una nuova luce.

Il festival continuerà ogni giovedì fino al 24 luglio, con nuovi ospiti e appuntamenti da non perdere. Il jazz è vivo, e a Raro trova casa.

© Riproduzione riservata