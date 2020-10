Sulla pagina di Alitalia, un VIDEO sull'aeroporto di Comiso e la provincia di Ragusa - Ragusa Oggi

Sulla pagina di Alitalia, un VIDEO sull’aeroporto di Comiso e la provincia di Ragusa

In partenza dal 1° novembre i nuovi voli in Continuità Territoriale da e per Comiso con comode frequenze giornaliere su Roma Fiumicino e Milano Linate effettuate da Alitalia. Per l’occasione, sulla pagina della compagnia di bandiera, che conta 1.454.351 followers, è stato pubblicato un video promo sulla provincia di Ragusa.

“L’aeroporto di Comiso “Pio La Torre”, ad appena 5 km dal centro della città, permette di visitare agevolmente tutta l’area meridionale dell’isola. Oltre alla meravigliosa Ragusa, sono facilmente raggiungibili Modica, Patrimonio UNESCO e conosciuta per il suo buonissimo cioccolato, Caltagirone, rinomata in tutto il mondo per l’unicità delle sue ceramiche colorate e Gela con il suo bellissimo litorale sabbioso e le limpide acque azzurre del Canale di Sicilia”, si legge.

I collegamenti sono effettuati con le seguenti frequenze:

Comiso – Roma Fiumicino e v.v. 2 voli al giorno

Comiso – Milano Linate e v.v. 1 volo al giorno

Potrebbero verificarsi alcune variazioni all’operativo dei voli in conseguenza delle decisioni da parte delle Autorità Nazionali in merito all’evoluzione del Covid-19.

https://www.facebook.com/Alitalia.Italia/videos/1319441471725463