Suggerimenti per fidelizzare i tuoi clienti

Saper fidelizzare i propri clienti può fare la differenza per una azienda che vuole raggiungere il successo. Se da un lato è vero che bisogna cercare di acquisire nuovi clienti, dall’altro è importante adottare delle strategie che consentano di curare il rapporto con chi già in passato ha scelto la nostra attività. Un cliente che nel tempo torna ad affidarsi a noi è una risorsa da non sottovalutare, così come il passaparola positivo che può avviare tra i suoi amici, parenti e conoscenti.

Scoprite insieme a noi alcune strategie e sistemi utili per fidelizzare il più possibile la propria clientela.

Inviare una newsletter utile

Gli indirizzi email degli utenti possono essere raccolti per poterli inserire in una vera e propria newsletter. Molti non sanno che le newsletter e in generale l’email marketing possono essere un’ottima opzione per chi vuole fidelizzare il più possibile la propria clientela, generando un rapporto di fiducia.

L’elemento chiave per una buona newsletter è la sua “utilità”. Una mail non deve essere solo spam, ma anzi dovrebbe puntare a offrire valore a chi la andrà a leggere. Nel testo della mail potrebbero esserci notizie, consigli, suggerimenti e molto altro, insieme a eventuali offerte e sconti potenzialmente interessanti. In questo modo il cliente apprezzerà la mail, ritenendola molto più di un semplice tentativo di pubblicità.

Un simile approccio può essere applicato anche ai propri canali sui vari social network: al posto di condividere solamente foto dei prodotti si potrebbe dare ai propri followers qualcosa di diverso. Chi lavora con prodotti alimentari potrebbe ad esempio condividere delle gustose ricette in cui usare i propri prodotti.

Ricordate che riguardo all’email marketing ci sono specifiche norme da rispettare. A tal proposito non dimenticate di inserire un tasto che consenta a chiunque di disiscriversi dalla newsletter rapidamente: la trasparenza è un valore indispensabile per una azienda al giorno d’oggi.

Regalare dei gadget

Una delle strategie più apprezzate quando si parla di fidelizzazione è senza alcun dubbio quella relativa ai gadget promozionali. Oggi ci sono aziende che consentono di acquistare un vero e proprio stock di prodotti con il logo della propria azienda stampato sopra.

I gadget possono essere un’ottima soluzione per diversi motivi. Come ci confermano da Gift Campaign, nota azienda internazionale di gadget online, questi doni mostrano al cliente l’attenzione che si ha per lui. Per questo si deve scegliere con attenzione un oggetto concreto, che sia utile nella vita di tutti i giorni o in situazioni specifiche. Una shopper da poter riutilizzare per andare a fare la spesa, una tazza con cui fare colazione tutti i giorni, un quaderno o una penna per prender appunti, ma anche un pallone da spiaggia, occhiali da sole o infradito da usare quando si è in vacanza.

La presenza del logo è fondamentale perché aiuta i clienti a ricordarsi della nostra azienda, così da portarli a rivolgersi a noi di nuovo all’occorrenza. Questa loro caratteristica li rende a dir poco imprescindibili in occasioni di eventi, soprattutto nelle fiere di settore. In più quel logo potrebbe essere una forma indiretta di pubblicità: gli amici dei nostri clienti potrebbero informarsi sulla provenienza di quel gadget ed essere attirati dalla nostra attività.

Il nostro suggerimento è di optare per dei gadget che siano il più possibile in linea con il settore in cui opera la propria azienda. Le agenzie di viaggio potrebbero proporre articoli come zaini o powerbank, indispensabili mentre si è lontani da casa. Di esempi simili potrebbero essercene davvero molti: la fantasia nel settore dei gadget davvero non manca.

I vantaggi dei premi fedeltà

Un altro modo per fidelizzare la propria clientela è quello di offrire delle forme di sconto o di buoni omaggio in base alla loro “fedeltà”. Una scheda punti può essere una buona soluzione: raggiunto un determinato numero di acquisti il cliente potrebbe aver diritto a uno sconto sostanzioso o anche ad un vero e proprio buono regalo, da spendere come desidera.

Ci sono anche attività che propongono direttamente una tessera fedeltà, che consente fin da subito di usufruire di determinati sconti, che con il tempo potrebbero aumentare (in questo caso la tessera presenta più livelli, dal più basso al più alto). Sottoscrivendo la tessera fedeltà di solito gli utenti comunicano il loro indirizzo email, da poter essere usato per l’invio di comunicazioni, come le newsletter di cui abbiamo parlato nel primo paragrafo.

L’importanza dell’assistenza clienti

Oggi fornire una buona assistenza ai propri clienti è fondamentale. Sono molti coloro che valutano un’azienda in base non solo ai servizi o ai prodotti che offre, ma anche a seconda dell’assistenza che propone.

Ad occuparsi di questo servizio dovrebbe essere personale il più possibile competente, così da poter risolvere eventuali problemi in tempi rapidi. Inoltre oltre alla classica assistenza via mail si potrebbero implementare un call center e una chat. La chat è un sistema istantaneo, molto più delle mail, e molti siti web la hanno direttamente inserita nella loro home page. In questo modo l’utente è spinto a rivolgersi a noi sia per eventuali dubbi, sia per richiedere varie forme di assistenza.

La chat ha dalla sua la possibilità di scrivere rapidamente e in maniera informale, rendendo più facile la comunicazione tra le parti.

© Riproduzione riservata