Successo straordinario per il primo week-end del Villaggio del Gusto a Ragusa promosso da Slow Food.

Una partecipazione straordinaria per i primi tre giorni della nuova edizione del “Villaggio del Gusto” a Ragusa, promosso da Slow Food Ragusa e Slow Food Sicilia, in sinergia con il Comune di Ragusa, Libero Consorzio e sponsor privati, lungo l’asse della centralissima via Roma. Superate tutte le aspettative anche per i collegati laboratori del gusto che hanno valorizzato le eccellenze enogastronomiche siciliane. Quest’anno sono in programma oltre 40 appuntamenti che promettono di deliziare i sensi dei visitatori. La via Roma è tornata a vivere un’atmosfera magica anche grazie ai numerosi produttori provenienti da tutta la Sicilia e distribuiti in più di 20 casette.

CASA SLOW FOOD

A “Casa Slow Food”, dove si svolgono i laboratori, gli esperti hanno guidato i partecipanti attraverso esperienze culinarie uniche, con focus su prodotti come oli DOP, formaggi caprini a latte crudo, Aglio di Nubia, Pomodoro Ericino, Pistacchio di Bronte, Mele dell’Etna, Salsiccia di Palazzolo Acreide e birra artigianale. Questi laboratori hanno non solo intrattenuto ma anche educato il pubblico sulla ricchezza della tradizione gastronomica siciliana, uno degli obiettivi della manifestazione stessa.

Il successo straordinario del primo fine settimana del “Villaggio del Gusto” si è riflesso anche sulla buona affluenza in via Roma e nelle vie limitrofe, con buone presenze nei negozi per l’acquisto dei primi regali di Natale. Un progetto complessivo di valorizzazione del centro storico, a cui collabora anche l’Istituto di istruzione superiore “G.Ferraris ” indirizzo – Enogastronomia e ospitalità alberghiera, che ritorna il prossimo fine settimana con nuovi appuntamenti. Sui canali social tutto il programma e la possibilità di prenotarsi gratuitamente ai laboratori del gusto.