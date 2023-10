Su Real Time i ravioli di ricotta (dolci), con sugo di maiale. Alessandro Farruggio omaggia così la città di Ragusa

I ravioli di ricotta al sugo di maiale, rigorosamente dolci, protagonisti di una puntata andata in onda ieri sera alle 20.20 su Real Time all’interno della trasmissione “Ricetta d’Italia con Benedetta Rossi”. A presentarli al grande pubbico Alessandro Farruggio, catanese d’origine ma ragusano d’azione, che ha voluto rendere omaggio alla città che lo ha accolto con uno dei piatti tipici della tradizione iblea: “Li ho chiamti i ravoli della suocera, perchè la ricetta mi è stata insegnata da mia suocera, Maria, con cui ho un bellissimo rapporto”, ci spiega. Alessandro Farruggio ha 42 anni e nella vita è un compositore, musicista ed esperto di marketing, oltre ad essere laureato al conservatorio e in musicoterapia. La cucina, però, è stata da sempre una sua grande passione: “Sono cresciuto in un ambiente molto femminile e quindi sin da piccolo mi piaceva sperimentare, ma non sono un cuoco professionista: cucino per passione, per gli amici e per le persone a cui voglio bene”. Ma non è tutto.

MUSICA E FOOD

Alessandro Farruggio è riuscito ad unire la sua passione per la cucina insieme a quella della musica. Nella puntata andata in onda, che sarà a breve disponibile sulla piattaforma online di Discovery+ e in replica su Real Time nei prossimi giorni, ha presentato il suo progetto denominato “quadri sonori per il food e la ristorazione”, ancora in fase embrionale: “Grazie ad una strumentazione particolare, registro i suoni di un ristorante o di uno chef. Poi, li lavoro elettronicamente e, successivamente, diventa una musica personalizzata che può essere diffusa nell’ambiente di quel ristorante”.

Alessandro Farruggio durante la puntata di ieri è riuscito ad arrivare in semifinale e non intende certo fermarsi qui: “Per me è stata una bellissima esperienza, sono aperto alle collaborazioni soprattutto per quanto riguarda le contaminazioni fra musica e food”.