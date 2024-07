Strisce blu a Scoglitti, in vigore dal 9 luglio

A partire da martedì 9 luglio 2024, Scoglitti introdurrà nuove tariffe agevolate per le soste a medio e lungo termine, uniformandosi alle tariffe già in vigore in altri centri balneari della provincia come Ragusa e Punta Secca. L’obiettivo è fornire un servizio vantaggioso sia per gli utenti abituali che per quelli occasionali.

Tariffe di sosta

Feriali: 1 ora: €0,80. Dalle 20.00 alle 24.00: €2,80

Prefestivi/Festivi: 1 ora: €0,80. Intera giornata: €5,00 (15 ore)

Agevolazioni per soste a lungo termine: settimanale, 30 euro. Quindicinale, 50 euro. Mensile, 80 euro.

Aree interessate

Versante di ponente (lato Riviera Lanterna): Vie Ammiraglio Millo e Orazio Costantino, fino alla via Bassanesi Via Orazio Costantino, dalla via Delle Raie alla via Della Melia Via Della Melia sulla corsia di destra con senso di Marcia Riviera Lanterna via O. Costantino

Versante di levante (lato Riviera Kamarina): Via Taranto, dalla sede della Guardia Medica alla via Montecristo Area recintata “ex mercatino” compresa tra via Taranto e via Pantalleria Area sterrata predisposta dal Concessionario



La sosta

Fino a 10 minuti di tolleranza per il pagamento del ticker. I parcometri accettano monete, tessere prepagate, bancomat, carte di credito e pagamenti via smartphone (Easy Park).

Esenzione per residenti

Esenzione dal pagamento del ticket per residenti nei tratti di strada a pagamento, limitata a una sola autovettura per nucleo familiare.

Residenti devono munirsi di apposito contrassegno (pass) rilasciato dal Comando di Polizia Municipale.

Costo del contrassegno: €10,00

Pagamento tramite c.c.p. n. 11380979 o bonifico su IBAN: IT08S0760117000000011380979 intestato a Comune di Vittoria Tesoreria Comunale. Causale: “Contributo spese rilascio pass residenti zona blu”.

