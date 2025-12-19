È attivo dal 15 dicembre il Centro di Pronta Accoglienza per le dipendenze patologiche, realizzato dall’ASP di Ragusa presso il padiglione 7 dell’ospedale “Busacca” di Scicli, in attuazione della Legge regionale n. 26 del 2024. La nuova struttura rappresenta un passaggio strategico nel rafforzamento della rete dei servizi sanitari dedicati alla cura e al recupero […]
Strade dissestate, arrivano i finanziamenti: Ispica mette in sicurezza gli accessi alla città
19 Dic 2025 10:08
Buone notizie per la viabilità urbana ed extraurbana di Ispica. Grazie a due finanziamenti ottenuti dalla Protezione Civile Siciliana, sono ufficialmente partiti i lavori di sistemazione di alcune arterie strategiche del territorio comunale, duramente provate dal maltempo degli ultimi mesi.
Gli interventi riguardano strade che presentavano un grave deterioramento del manto stradale a causa di eventi atmosferici avversi e che erano state tempestivamente segnalate alla Protezione Civile dall’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Dibenedetto.
I lavori interesseranno in particolare alcune vie di fuga cruciali per il sistema di protezione civile comunale, come un tratto della Strada Barriera, l’uscita in direzione Modica e il curvone all’uscita verso Rosolini e Pozzallo. Tratti nevralgici, soprattutto in caso di emergenze, che necessitavano di interventi urgenti per garantire condizioni di sicurezza adeguate agli automobilisti.
Grazie ai fondi della Protezione Civile, infatti, sarà possibile effettuare interventi di manutenzione straordinaria senza gravare sulle casse comunali, cosa che altrimenti sarebbe stata preclusa proprio a causa delle difficoltà finanziarie dell’ente.
