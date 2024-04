Storie di Donne. Carmelina Trovato e le altre. Convegno a Scicli

Un convegno dedicato alle donne ed alla strada che hanno percorso le attiviste in città per rivendicare emancipazione e diritti sia politici che sociali. E’ dedicato a Carmelina Trovato, donna di punta di questo movimento a Scicli, e si terrà sabato a Scicli, inizio alle 18, nella sala Falcone-Borsellino di Palazzo Spadaro. Tema: storie di donne che hanno rappresentato per i lavoratori e le lavoratrici di Scicli un punto di riferimento importante, protagoniste di battaglie di forte carica “rivoluzionaria” sul piano del rinnovamento e della giustizia sociale.

Saranno ricordati gli anni che precedettero e seguirono il secondo conflitto mondiale, il “caso Chiafura” e si rifletterà sulla condizione della donna in Sicilia e negli Iblei in quegli anni cruciali di svolta per la conquista dei valori della libertà e dignità degli uomini e delle donne.

Carmelina Trovato è stata la prima donna tesserata nel Partito comunista di Scicli.

E’ stata anche segretaria della Camera del Lavoro in tempi in cui la società assegnava alle donne ben altri ruoli che quelli della politica. Per lunghi anni a Scicli fu interprete e simbolo delle lotte svolte al femminile, in difesa dei diritti dei lavoratori. Con lei si fecero avanti altre donne, tutte accomunate dalla passione e ferma fiducia negli ideali e nei valori della libertà: tra queste Teresa Arrabito, Francesca Cuffaro, Rusina Agolino, solo per citarne alcune. Nel corso del convegno verranno raccolte anche testimonianze dirette di chi ha vissuto in prima linea quelle lotte per i diritti e la dignità.

Nelle sale di palazzo Spadaro saranno esposte stampe di foto antiche inedite e sarà proiettato un videoracconto di storie ed aneddoti dell’epoca. L’evento “Storie di donne. Carmelina Trovato e le altre” è organizzato da Casa delle donne Scicli e da CGIL, con il patrocinio del Comune di Scicli.

