Stop alle serate universitarie a Ibla, disturbano i residenti. La proposta: “Spostare i corsi altrove”

Le serate universitarie degli studenti iblei subiranno un stop forzato. La decisione è stata assunta dagli stessi studenti dopo le continue proteste e lamentele dei residenti di Ibla dove appunto le serate si svolgono ogni mercoledi sera come consuetudine e tradizione in quasi tutte le città sedi universitarie.

Sulla questione sono intervenuti anche FDI Ragusa e GN Ragusa che pur condividendo la protesta dei residenti, considerano la questione frutto di errori di valutazione del passato e chiedono all’amministrazione comunale di avviare una riflessione concreta sulla possibilità di spostare le sedi dei corsi universitari da Ibla a Ragusa superiore in modo da rivitalizzare una parte del centro storico in sofferenza e restituire Ibla alla sua naturale forte vocazione turistica e residenziale.



“Ragusa Ibla è uno spettacolare borgo culturale-turistico caratterizzato da una viabilità

particolare, da strade strette e anguste, locali commerciali piccoli ed insediati vicino le case dei residenti, sostiene Simone Diquattro vicecoordinatore di FDI Ragusa, in una nota.

Questo mix, che definiremmo “letale” nell’ottica di una cittadella universitaria, fa sì che gli studenti non riescano ad usufruire di servizi basilari, indirizzando quindi le loro scelte verso altre città”.

Da un lato, dunque, le legittime lamentele dei residenti, dall’altro, l’impossibilità per gli studenti di vivere la vita di una città universitaria. FDL, infatti, non ha dubbi: “Il problema più grande è continuare nel solco delle scelte sbagliate commesse più di vent’anni fa. Piuttosto che pensare a luoghi alternativi, magari ubicati nella parte superiore della città così da rivitalizzarla, si va avanti “inchiodando” gli studenti a Ibla. Perchè non tentare, in via sperimentale, lo spostamento a Ragusa superiore anche di uno solo fra i corsi di laurea attualmente presenti a Ibla?”



In attesa che la questione venga affrontata nelle sedi opportune, le serate universitarie ad Ibla non ci saranno più.

