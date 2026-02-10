Stop al pagamento delle bollette nelle zone colpite dal ciclone Harry: anche nei 12 Comuni iblei

L’ufficialità arriva dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ha disposto la sospensione del pagamento delle bollette. Sospensione che durerà sei mesi. Questo il ristoro che arriva sia per le popolazioni colpite dalla violenza del ciclone Harry nelle regioni di Sicilia, Sardegna e Calabria ed anche per gli abitanti di Niscemi alle prese con una frana che sta cancellando gran parte del centro abitato nisseno. L’Arera ha varato il provvedimento d’urgenza con sospensione, per sei mesi, del pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti nelle tre Regioni colpite dalla calamità naturale con danni a partire dal 18 gennaio scorso. La decisione segue la dichiarazione dello stato di emergenza varata dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio e l’ordinanza della Protezione Civile del 30 gennaio 2026.

Una moratoria totale per la durata di sei mesi.

Sono bloccati non solo i pagamenti ma anche le procedure di distacco per morosità, incluse quelle pendenti prima dell’evento calamitoso. Per ottenere lo stop, famiglie e imprese dovranno inviare il modulo di richiesta al proprio fornitore entro il 30 aprile 2026. Al termine dei sei mesi non è prevista alcuna stangata legata all’intero pagamento delle bollette; il debito sarà rateizzato in 12 mesi senza alcuna applicazione di interessi a carico dei clienti e utenti, al fine di agevolare la ripresa dei pagamenti e ridurre l’impatto economico sulle famiglie e sulle imprese colpite. L’Arera, così, intende garantire la continuità dei servizi essenziali con l’obiettivo di dare un primo sostegno concreto alle popolazioni colpite, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori misure straordinarie da parte delle autorità competenti.

In provincia di Ragusa i Comuni interessati sono quelli di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria.

