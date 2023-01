Stop a licenze di sala giochi e somministrazione ad un bar di Modica. Ecco perché

Era divenuto un punto di ritrovo per persone che avevano avuto problemi con la giustizia. Per questo motivo il questore, in seguito ad un’indagine condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, in risposta ad una proposta dei Carabinieri di Modica e alle ispezioni del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, ha emesso un provvedimento di sospensione in base all’articolo 100 del TULPS, che ha portato alla chiusura al pubblico per 15 giorni delle licenze per sale giochi e servizio di alimenti e bevande di un bar nella città di Modica.

Questa azione era necessaria poiché l’attività, così come le sue pertinenze, era stata riscontrata come punto di incontro per persone con precedenti penali e individui soggetti a misure di polizia, principalmente per reati legati alle droghe, furto, ecc., a seguito di ripetuti controlli mirati da parte della polizia e dei Carabinieri.

Recentemente, i Carabinieri di Modica hanno arrestato una persona nel bar per possesso di cocaina e hashish, pronti per la distribuzione al dettaglio. Nello stesso momento, un’altra persona è stata trovata in possesso di una piccola quantità di droga all’esterno dell’attività e segnalata alla Prefettura.

Alla luce di quanto sopra, il questore, con l’ordine di chiusura temporanea emesso, ha ritenuto necessario porre fine ad una situazione che costituisce un potenziale pericolo per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, poiché l’attività commerciale in questione era diventata un luogo di ritrovo per individui condannati e pericolosi.