Stefano Accorsi si gode lo splendido panorama notturno di Modica

Per il secondo anno consecutivo, l’attore Stefano Accorsi ha deciso di trascorrere le vacanze in Sicilia. L’anno scorso, il celeberrimo attore è stato qualche giorno in provincia dove ha girato un servizio fotografico. Anche quest’anno ha deciso di trascorrere qualche giorno in provincia di Ragusa.

ACCORSI E MODICA

In realtà, Accorsi è stato avvistato già a metà luglio ma le foto delle sue vacanze iblee sono apparse sui suoi canali social soltanto nelle ultime ore. L’attore, infatti, tiene molto alla discrezione sua e della sua famiglia.

Insieme alla famiglia, Accorsi si gode lo splendido panorama notturno di Modica e, sempre sui suoi canali social, ha pubblicato altre foto di Modica e della spiaggia di Donnalucata.