Settimana europea della mobilità: le iniziative a Ragusa

L’assessore Giovanni Gurrieri di Ragusa ha annunciato l’importanza del tema della mobilità urbana per lo sviluppo della città, con particolare attenzione alla condivisione di spazi e mezzi, un principio emerso durante il Forum della Mobilità 2024 a Roma. Ragusa ha recentemente aggiornato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e introdotto un nuovo servizio di trasporto pubblico, e in occasione delle Giornate Europee della Mobilità, la città celebra con una serie di iniziative in collaborazione con Elerent, un operatore di monopattini elettrici e ebike attivo nella provincia.

Ecco le iniziative previste:

Giovedì 19 settembre : giornata dedicata alla mobilità gratuita, con sblocchi illimitati sui noleggi per tutta la giornata.

: giornata dedicata alla mobilità gratuita, con sblocchi illimitati sui noleggi per tutta la giornata. Venerdì 20 settembre : giornata dedicata al “bike to work”, con 10 minuti di corsa gratuita per gli utenti che utilizzano il codice BIKETOWORK nella sezione Voucher.

: giornata dedicata al “bike to work”, con 10 minuti di corsa gratuita per gli utenti che utilizzano il codice BIKETOWORK nella sezione Voucher. Fino a domenica 22 settembre, è disponibile il pass SEM, che offre 20 sblocchi e 180 minuti a un prezzo ridotto.

Queste iniziative puntano a promuovere una mobilità più sostenibile e condivisa a Ragusa.

