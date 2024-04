Stecche iblee sul podio al campionato europeo juniores di biliardo (tre sponde) in Spagna

A Murcia, in terra iberica, giovani atleti provenienti da 10 Paesi europei dal 31/3 al 1/4 hanno incrociato le stecche al Campionato Europeo Juniores di biliardo. Gli atleti iblei hanno contribuito a rendere cospicuo il numero di medaglie vinte dalla nazionale italiana.



Nella specialità Biathlon Team Mirko Russino (in forze all’ASD Circolo C.A.S. Santa Croce Cam.), in coppia con il campano Luigi Di Girolamo ha conquistato la medaglia d’argento. Nella stessa specialità Paolo Turlà (ASD La Biglia Modica), in coppia con il marsalese Emanuel Cucchiara, ha conquistato la medaglia di bronzo.



Gli atleti iblei onorano, dunque, la convocazione in nazionale raggiungendo risultati di rilievo in ambito internazionale.

Paolo è Mirko, più che promettenti giovani stecche italiane, sono allenati da Roberto Turlà, istruttore federale che ha accompagnato i giovani azzurri nella trasferta europea.

