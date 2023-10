Stati Generali dell’Economia a Ragusa: confronto per il rilancio del territorio

Iniziati gli “Stati Generali dell’Economia” a Ragusa, un evento volto a unire gli attori chiave dell’economia, della cultura e del sociale del territorio per discutere come valorizzare questa comunità, spesso caratterizzata da un isolamento geografico che ha generato compartimenti stagni tra le diverse iniziative imprenditoriali e sociali. L’evento è stato promosso dall’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa ed è stato ospitato presso l’auditorium della Camera di Commercio.

L’obiettivo della due giorni

L’area iblea è sempre stata un esempio di resilienza economica, nonostante le sfide dell’isolamento geografico e delle disuguaglianze patite nei decenni passati. Questo evento, organizzato dall’assessore Giorgio Massari, offre l’opportunità di effettuare una sorta di “check-up” della situazione economica attuale coinvolgendo gli operatori economici locali, le istituzioni pubbliche e private, le associazioni, i sindacati e le organizzazioni del terzo settore. L’obiettivo è capire quale strada possa essere intrapresa per stimolare lo sviluppo e il progresso di questa comunità.

Percorso di crescita

In un’epoca in cui le sfide economiche sono più pressanti che mai, Ragusa cerca di guidare la città verso ulteriori processi di crescita. Questo evento mira a fornire nuove prospettive e idee su come affrontare le sfide contemporanee. Il dialogo tra i vari attori economici e sociali del territorio è fondamentale per individuare soluzioni creative e sostenibili.

Gli Stati Generali dell’Economia rappresentano un’occasione unica in cui la comunità di Ragusa, composta da istituzioni pubbliche e private, associazioni datoriali, sindacati e organizzazioni del terzo settore, si unisce per riflettere sul proprio futuro. Si prosegue questo sabato con la speranza che l’evento possa rappresentare un’occasione per trarre ispirazione, scambiare idee e pianificare un futuro migliore per la comunità.