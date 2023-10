Stanchi di aspettare la pulizia del servizio pubblico, abitanti lavano la strada in centro a Ragusa

Nessuna risposta dalla ditta che si occupa a Ragusa della raccolta dei rifiuti, a cui si rivolgono per pulire la strada e allora i cittadini residenti si armano di scope e candeggina e puliscono la loro strada. Accade a Ragusa, in via San Sebastiano e il racconto scandito dalle foto viene condiviso su facebook.

“Considerando che la richiesta scritta e protocollata (come chiesto della ditta Busso), dei residenti in via San Sebastiano, per chiedere il lavaggio della strada con il mezzo piccolo, è caduta nel dimenticatoio, ci siamo armati di buona volontà e un gruppetto abbiamo pulito a fondo la strada e lavata con litri di candeggina per togliere la puzza di urinatoio che c’era.

Non è stata né una passeggiata, né unn divertimento, ma rendere decoro sia alla strada che rispetto a noi residenti. Se dobbiamo continuare a essere inascoltati, chiediamo la detassazione. Vi conviene…???”