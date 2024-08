Spreco energetico: le luci della biblioteca di Ragusa accese in pieno giorno

Spreco energetico a Ragusa. E’ quanto segnalato da una nostra lettrice che, il giorno di Ferragosto, ha notato le luci della biblioteca accese in pieno giorno.

È frustrante vedere risorse utilizzate in modo inefficiente, soprattutto in un periodo in cui è importante essere attenti al consumo di energia. Spesso, questi problemi sono dovuti a malfunzionamenti o semplicemente a un errore che può essere facilmente risolto.

