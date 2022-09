Sposa Mirella Blanco: grande successo per la sua sfilata evento

Ancora una volta la sua sfilata è stata un evento di grande successo. Nonostante le avverse condizioni meteo infatti, non solo ha fatto registrare il tutto esaurito ma soprattutto, ha regalato emozioni e tanto spettacolo. Si tratta della sfilata firmata Sposa Mirella Blanco a Villa Matilde. Il suo atelier ha presentato la collezione per la stagione 2023 al pubblico, emozionando i presenti con abiti da sposa esclusivi.

Il pubblico ha risposto con entusiasmo e curiosità all’invito della nota imprenditrice.

“Sono veramente soddisfatta ed emozionata – dichiara Mirella Blanco – per la grande partecipazione di pubblico che ha fatto registrare la sfilata. Non era assolutamente scontato date le condizioni meteorologiche che ci hanno accompagnato durante la giornata.

Devo ringraziare con tutto il cuore i collaboratori e i professionisti che si sono impegnati affinché questo evento si realizzasse ugualmente.

La loro professionalità e la loro competenza non hanno fatto rimpiangere per niente i piani originali della sfilata.

Ma soprattutto, voglio ringraziare tutti gli ospiti che si sono fidati di noi. Il loro apprezzamento per gli abiti e per l’organizzazione dell’evento mi ha reso davvero orgogliosa”