Sport, Impresa e Valori: venerdì a Ragusa Beppe Bergomi con i giovani imprenditori di Ance Sicilia

Attitudine a performare sotto pressione, capacità di fissare obiettivi a lungo termine, imparare a metabolizzare un fallimento trovando nell’altro sostegno, senso di appartenenza, lavoro di squadra, problem solving. Questi alcuni degli spunti che verranno trattati venerdì 11 novembre durante l’evento formativo “EnhANCE – dagli obiettivi sportivi alle abilità manageriali” organizzato da ANCE Sicilia GIE in collaborazione con Randstad e con il patrocinio di Confindustria Sicilia.

Dalle ore 16.00 al Teatro Donnafugata (via Pietro Novelli 5) di Ragusa, con la partecipazione di un ospite d’eccezione, Angelica Krystle Donati, presidente giovani ANCE nazionale, interverranno Marco Colombrita (presidente Ance Giovani Sicilia), Bruno Piccoli (Area Manager Randstad Italia), Giacomo Sintini (campione di pallavolo, oggi Head of Randstad Corporate Training & Sport), Beppe Bergomi (campione di calcio, allenatore e telecronista sportivo) e Samuele Robbioni (docente Hrs, psicologo dello sport e psicopedagogista).

«Disciplina, educazione, allenamento, concentrazione: tutto questo serve in una squadra e all’interno di un team di lavoro – spiega Beppe Bergomi – aver fatto esperienze nello sport ad alto livello consente di acquisire competenze fondamentali spendibili in ambito professionale. Ne discuteremo venerdì a Ragusa, provando a spiegare cosa hanno in comune il mondo dello sport e quello dell’impresa, attraverso un dialogo motivazionale con i giovani di Ance e Confindustria Sicilia». Bergomi e Sintini racconteranno le loro testimonianze e spiegheranno quali sono i motivi per cui le aziende si dovrebbero affidare a manager che provengono dal mondo sportivo agonistico. «Sono sempre di più le imprese anche internazionali che sentono il bisogno di arruolare nei propri quadri ex atleti, allenatori o mental coach – commenta Marco Colombrita, presidente Ance Giovani Sicilia – Per questo motivo abbiamo organizzato un evento ricco di spunti per i giovani imprenditori siciliani. Possono i valori dello sport essere utili a chi fa impresa? Crediamo di sì. Anche noi abbiamo voglia di affrontare al meglio la grande partita dello sviluppo nel nostro territorio: vogliamo scendere in campo con grinta, determinazione e tanta disciplina».

«Continua il supporto di Randstad nei confronti del nostro territorio – commenta Bruno Piccoli, Area Manager Randstad – e, soprattutto, nei confronti dei giovani imprenditori. È importante per noi trasmettere il valore della formazione continua, il cosiddetto “lifelong learning”, che è una condizione necessaria per affermarsi come professionisti: in un’epoca di cambiamenti, incertezza, trasformazioni, le persone hanno bisogno di rinnovare le proprie competenze e dedicarsi alla formazione costantemente».