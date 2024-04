Sport da combattimento: a Comiso la seconda edizione del torneo Fight experience

La seconda edizione del torneo “Fight experience” di Comiso, promosso dal maestro Angelo Corifeo con il supporto del comitato provinciale Csen Ragusa, ha rappresentato un momento spettacolare dedicato ai giovani atleti emergenti degli sport da combattimento. L’evento ha offerto l’opportunità di selezionare giovani talenti per futuri eventi di alto livello, contribuendo così a plasmare il futuro della disciplina.

Il maestro Corifeo ha elogiato i giovani partecipanti per il loro coraggio, rispetto e abilità tecnica, sottolineando che sono il futuro della disciplina. Ha ringraziato gli sponsor, i team partecipanti e le famiglie per il sostegno al progetto, oltre allo staff comunale e al sindaco Maria Rita Schembari per aver reso possibile l’evento. Ha anche espresso gratitudine al suo staff, ai giudici e agli arbitri, oltre al comitato provinciale Csen e al presidente Sergio Cassisi per il loro sostegno.

