Sport, anche per chi non può permetterselo: anche quest’anno i voucher per i minori dai 6 ai 16 anni

Torna anche nel 2024 il voucher per la pratica sportiva destinato ai minori dai 6 ai 16 anni. Questa, voluta dalla Regione, è stata pensata per permettere ai giovani delle famiglie meno abbienti di avvicinarsi allo sport, con tutti i benefici che questo comporta non solo a livello fisico ma anche sociale e culturale.

AUMENTATA LA DOTAZIONE FINANZIARIA

L’aumento della dotazione finanziaria da parte del governo regionale dimostra un impegno concreto nell’espandere il programma, consentendo a un numero maggiore di bambini e ragazzi di partecipare.

CHI PUO’ ADERIRE

Tutte le società sportive regolarmente iscritte al Coni potranno partecipare entro il 23 febbraio alla Manifestazione di Interesse, pubblicata dalla Regione, per accedere così ai voucher erogati dall’Assessorato allo Sport e destinati all’attività sportiva di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni. In tutto, sono stati destinati 3 milioni di euro per le società sportive che ne farnno richiesta per permettere a quanti più ragazzi possibili di entrare a contatto con la pratica sportiva. Per partecipare bisognerà inviare l’istanza, scaricabile sul sito istituzionale della Regione, inviandola all’indirizzo: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Il voucher sportivo è spendibile all’interno delle ASD/SSD da parte dei minori residenti in Sicilia, rientranti nella fascia di età tra i 6 i 16 anni e facenti parte di un nucleo familiare il cui Isee non deve superare euro 12.000,00. I beneficiari potranno scegliere la ASD/SSD presso cui utilizzare il voucher dall’elenco delle ASD/ SSD che avranno risposto all’ avviso e che verranno valutate idonee.

