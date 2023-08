Sporco stantio, rifiuti e ragnatele: i Nas di Ragusa chiudono ristorante di Noto

Gravi carenze igienico-sanitarie in un ristorante del litorale di Noto. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nas di Ragusa. All’interno del locale è stato ritrovato sporco stantio, accumulo di rifiuti, frigoriferi non igienici e molto altro ancora. Una situazione che può portare alla proliferazione dei batteri e dei germi. Inoltre, vi erano anche ragnatele e mobili vecchi che, a causa dell’insediamento di parassiti e insetti possono favorire l’insediamento degli insetti. Per non parlare del grasso e dei residui di alimenti.

LE SANZIONI

Data la gravità delle condizioni igieniche riscontrate, il Direttore del S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione della ASP di Siracusa ha emesso un’ordinanza di immediata sospensione dell’attività alimentare del ristorante. È stata anche elevata una sanzione di 3.000 euro nei confronti del legale responsabile.