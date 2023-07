Spiagge prese d’assalto a Marina di Ragusa ma c’è l’ondata di calore: è allarme rosso

La domenica è tradizionalmente una giornata dedicata al relax e al divertimento, e non c’è posto migliore per godersi il sole e il mare della splendida Marina di Ragusa. Questa località balneare della Sicilia è rinomata per le sue spiagge incantevoli e le acque cristalline, ed è una meta ambita per le famiglie, i giovani e i turisti in cerca di una pausa dalla routine quotidiana.

Marina di Ragusa è stata presa d’assalto da una folla di visitatori ansiosi di approfittare della bella giornata estiva. L’afflusso di persone ha trasformato le spiagge in un vivace scenario di risate, giochi e momenti di puro relax. I lettini e gli ombrelloni hanno fatto il pieno, mentre le attività come il beach volleyball, il nuoto e i giri in barca hanno attirato persone di tutte le età.

Ma questa domenica particolare è coincisa con un’ondata di caldo senza precedenti, portando a temperature elevate e condizioni climatiche estreme. Nonostante l’eccitazione per la giornata al mare, molti bagnanti hanno dovuto affrontare un caldo intenso e a tratti opprimente.

Il Comune di Ragusa, consapevole del rischio rappresentato dall’aumento delle temperature, ha diffuso un bollettino della Protezione Civile per avvertire la popolazione della presenza di un robusto promontorio subtropicale sul Mediterraneo, che avrebbe causato condizioni di tempo stabile e soleggiato, con valori termici massimi da elevati a molto elevati.

In questo contesto, la sicurezza e il benessere dei bagnanti diventano una priorità assoluta. La Protezione Civile ha rilasciato importanti raccomandazioni per affrontare al meglio l’ondata di caldo. È essenziale evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, soprattutto tra le 11 del mattino e le 16 del pomeriggio, quando l’intensità dei raggi solari è maggiore.

Indossare cappelli a tesa larga, occhiali da sole e indumenti leggeri di colore chiaro può aiutare a proteggersi dai raggi solari e a ridurre il rischio di colpi di calore. L’idratazione è fondamentale: bere molta acqua durante la giornata è un modo efficace per mantenere il corpo fresco e prevenire la disidratazione.

Anche gli animali domestici presenti in spiaggia meritano particolare attenzione. Essi possono essere molto sensibili alle alte temperature, quindi i proprietari devono fornire loro ombra e acqua fresca per evitare il rischio di colpi di calore.

Inoltre, è importante prestare attenzione agli individui più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie croniche. Essi possono essere particolarmente colpiti dal caldo estremo, quindi è necessario assicurarsi che stiano bene e abbiano accesso a un ambiente fresco e confortevole.

La giornata al mare può essere un’occasione straordinaria per creare bei ricordi e divertirsi con amici e familiari, ma è fondamentale farlo in modo sicuro e responsabile. Seguire le raccomandazioni della Protezione Civile e prestare attenzione alle proprie condizioni fisiche può contribuire a rendere l’esperienza più piacevole e a evitare rischi per la salute.