Spiagge a “Misura di Bambino”: Marina di Ragusa e altre località premiate con la “Bandiera Verde”

Anche nel 2023, le spiagge di Marina di Ragusa ricevono un riconoscimento speciale, la prestigiosa “Bandiera Verde”, assegnata dai pediatri italiani. Questo vessillo indica che le spiagge della località siciliana sono particolarmente adatte alle famiglie con bambini, offrendo servizi e caratteristiche che rendono la vacanza al mare un’esperienza piacevole e sicura per i più piccoli.

La “Bandiera Verde” è stata introdotta nel 2008, e da allora il numero di località insignite di questo prestigioso riconoscimento è cresciuto costantemente. Attualmente, sono 154 le località a livello nazionale, di cui 146 in Italia e 8 in destinazioni internazionali, tra cui 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa.

La Sicilia è una delle regioni italiane con il maggior numero di spiagge premiate, raggiungendo la quota di 18. Subito dopo, c’è la Sardegna con 16 spiagge premiate, mentre la “Riviera dei bambini”, formata da Abruzzo, Marche e Romagna, vanta la più alta densità di “Bandiere Verdi” in rapporto alla lunghezza delle coste.

Tra le località italiane che hanno ottenuto più a lungo e ininterrottamente il riconoscimento, ci sono alcune che si sono distinte per ben 16 anni, tra cui Cefalù, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Nicotera, Ostuni, Riccione, Sabaudia, San Benedetto del Tronto, San Teodoro e Viareggio. Altre tredici località hanno ricevuto il premio per 15 anni, tra cui anche Marina di Ragusa.

Cosa rende una spiaggia “Bandiera Verde”? L’elemento principale è la sabbia, che è indubbiamente più adatta ai bambini rispetto ai sassi. Questa deve essere pulita e adatta per il gioco dei più piccoli. Altri elementi fondamentali sono lo spazio tra gli ombrelloni che permette ai bambini di giocare liberamente, l’acqua limpida con ingresso al mare digradante, la presenza di bagnini e servizi di salvataggio, bar nelle vicinanze per spuntini e per riscaldare il biberon, oltre alla disponibilità di spazi per cambiare il pannolino e allattare.

Oltre a Marina di Ragusa, ci sono altre località siciliane che hanno ottenuto la prestigiosa “Bandiera Verde”. Tra queste ci sono Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara, Tre Fontane, e Torretta Granitola (Trapani), Catania – Playa, Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica – Santa Maria del Focallo (Ragusa), Lipari – Marina di Lipari – Acquacalda – Canneto (Messina), Marsala – Signorino (Trapani), Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani), Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento), Noto – Vendicari (Siracusa), Palermo – Mondello, Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), Ragusa – Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scicli – Sampieri (Ragusa), Vittoria – Scoglitti (Ragusa).